Carta al editor: estudiantes de la facultad de derecho y profesores piden la dimisión del senador John Kennedy

**La siguiente es una carta dirigida al Senador John Kennedy por estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de Loyola, así como por estudiantes de la Facultad de Derecho de Tulane.**

Senador Kennedy,

Escribimos para expresar nuestra profunda decepción con su papel en el proceso de certificación el 6 de enero de 2021 y su apoyo implícito de la multitud que invadió el Capitolio de los Estados Unidos. Estamos igualmente disgustados que fue acompañado en su objeción a los electores de Pensilvania por otros miembros de la delegación de Luisiana: Mike Johnson, Clay Higgins, Garret Graves, y Steve Scalise. Exigimos que renuncie.

Como abogado y oficial elegido, usted sabe que el papel congresional en elecciones presidenciales es simplemente certificar los electores de cada estado. Oponiéndose con la intención de privar los derechos civiles de millones de votantes es inimaginable en una república democrática, especialmente bajo la Enmendia 15 de la Constitución.

Su oposición a la certificación electoral después de un atentado mortal contra el Capitolio fue inapropiado y una falta de respeto a los que han arriesgado sus vidas para protegerlo a usted de la violencia que usted ayudó a incitar. Con su oposición a la certificación, dio crédito a la voluntad política de la multitud, que expresaron de una manera que lo llamarían terrorismo si fuera hecho por otro grupo demográfico.

Sus acciones el 6 de enero de 2021 deshonra al estado de Luisiana e indicó que usted no respeta el deseo de la gente. Nosotros, los abajofirmantes, exigimos que renuncia de su puesto. El Senado de los Estados Unidos debería de contener oficiales elegidos democráticos que apoyan la Constitución y el deseo de la gente. Usted no llena esa descripción; respetuosamente pedimos su renunciación inmediata.

Con pésima decepción,

Hunter Ahia, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Ryan Anderson, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Carolina Avila, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Jessica Barton, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Jahmecia Beasley, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Emily Becnel, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Meredith Booker, MPP, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Brandan Bonds, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Grace Bronson, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Emily Cabrera, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Gianluca S. Cocito-Monoc, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Sydney Cone, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Kent Coupe, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Raymond Daigle, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Maggie Daly, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Rebecca Desta, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Claire E Dulle, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Gabrielle Evans, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Kimberly Fanshier, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Dylan Farrow, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Maria E. Frischling, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Devin Geiger, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Britt Gondolfi, JD Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Makala Graves, J.D. Candidate Loyola University New Orleans College of Law

Devon Griger, J.D. Candidate, Tulane University

Brittany Grimes, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Sarah Hyde, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Alessandra Jerolleman, PhD, CFM, MPA, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Abby Joens-Witherow, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Brenna Landis, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Colin Leonard, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Molly Liberto, MA, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Carlo Loria, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Joshua Malone, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Paige Metzman, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Jillian Morrison, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Debra Ngcobo, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Caitlion O’Neill, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Briana Ortiz, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Paige Patrick, MA, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Dallas Prater, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Hannah Quicksell, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Connor S. Roberts, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College Of Law

Joshua Robin, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Bryan Rodriguez, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Bryn Sarner, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Emily Shinn, J.D./M.P.H. Candidate, Tulane University Law School

Ellen Short, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Sarah Skidmore, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Ilana Smirin, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Brenda Solorzano, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Brennan Spoor, J.D. Candidate, Tulane University Law School

Kane Yutaka Tenorio, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Matthew Thompson, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Madison Torry, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Taylor Tran, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Madison Tuck, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Ashly Villa-Ortega, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

William Wildman, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Angel Williams, J.D. Candidate, Loyola University New Orleans College of Law

Mitch Crusto, Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

Davida Finger, Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

Robert Garda, Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

James M. Klebba, Emeritus Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

William Quigley, Emeritus Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

Karen Sokol, Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

Organizations:

Latinx Law Student Association, Loyola University New Orleans College of Law

National Lawyers Guild Chapter at Loyola University New Orleans College of Law

Afiliaciones han sido proveídos con propósitos de identificación solamente. Todos los firmantes presenten sus opiniones como individuos y no firman de parte de ninguna facultad de derechos u organización.

Firmantes de la Facultad de Derechos urgen a estudiantes universitarios, profesores, y empleados de la Universidad de Loyola que comparten principales parecidos a lo mencionado en la carta que también firmen la carta dirigida al Senador Kennedy para que los acompañen en expresar su voz.